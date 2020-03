O Sporting vai a Famalicão e para o treinador Silas vai ser um «bom desafio» para ultrapassar a enorme frustração provocada pela eliminação da Liga Europa. O treinador garante que o grupo está empenhado em regressar aos triunfos esta terça-feira depois de uma eliminatória com o Baseksahir que qualificou como injusta.

«É um bom desafio. Para o meu gosto pessoal, o Famalicão é das melhores equipas a jogar em Portugal, das que joga melhor e cria mais ocasiões, apesar de não estar numa fase positiva. Mas acho que é mais ao nível de resultados, a nível de jogo continuam com um futebol muito atrativo. Queremos voltar às vitórias. O último resultado que tivemos não foi o que queríamos. As duas equipas vão querer jogar para ganhar. Eles jogam assim, nós também», começou por destacar na antevisão do jogo da 23.ª jornada.

Um jogo difícil depois de uma eliminatória difícil de digerir, mas o treinador garante que os jogos com os turcos não afetaram a relação que mantém com os jogadores. «A minha relação com os jogadores em geral é muito boa. Não tivemos nenhum problema. Há sempre frustração por sermos eliminados. Nenhuma de nós estava à espera. Alguns correram, quinze quilómetros e seguramente que há frustração, mas não temos má relação por isso. Claro que temos de fazer uma análise do que foi o jogo e à eliminatória», comentou.

O Sporting foi eliminado da Europa depois de ter conseguido uma vantagem de dois golos em casa. «Sinceramente acho que fomos superiores. Eles têm jogadores a nível individual muito bons, muito fortes, mas acho que a nível coletivo fomos mais fortes. Deveríamos ter dizimado o nosso adversário no primeiro jogo, tantas foram as ocasiões. Lá foi muito dividido, mas uma equipa que faz 37 remates e marca quatro golos numa eliminatória não deve ser eliminada. Olhando para os dois jogos, não fomos inferiores de maneira nenhuma», acrescentou.

Uma tendência na época. O Sporting consegue bons resultados em casa, mas depois falha fora. «Fora de casa noto uma diferença de níveis de concentração. Em casa temo sido fortes, mas fora temos pecado em algumas situações. Situações de bola parada em que estamos em vantagem numérica, temos um jogador que pode jogar com os braços e falhamos. Fomos melhores, mas não passámos. Daí a frustração», destacou ainda.