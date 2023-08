SIGA O SPORTING-FAMALICÃO AO VIVO

Ruben Amorim introduziu apenas uma novidade no onze inicial do Sporting, que este domingo (20.30 horas) defronta o Famalicão, no Estádio de Alvalade. Desta forma, Hjulmand é titular no ligar de Edwards, o que «empurra» Pote para o trio da frente.

Destaque ainda no onze do Famalicão para a saída de Henrique Araújo, avançado emprestado pelo Benfica, que cede lugar no onze inicial a Dobre. Já Gustavo Sá entra na equipa devido ao castigo de Pablo, que foi expulso na última jornada.

Ficha de jogo:

SPORTING: Adán; Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Paulinho e Gyokeres.

Suplentes do Sporting: Israel, Matheus Reis, Neto, Geny Catamo, Daniel Bragança, Edwards, Trincão, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro.

FAMALICÃO: Luiz Júnior; Martín, Otávio, Riccieli e Francisco Moura; Aranda, Youssouf, Gustavo Assunção e Gustavo Sá; Jhonder Cadiz e Dobre.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Lacoux, José Luís Rodriguez, Topic, Justin, Afonso Rodrigues, Liimatta, Nathan e Henrique Araújo.