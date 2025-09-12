Rui Silva e Geny Catamo são baixas para a deslocação do Sporting a Famalicão, onde este sábado as duas equipas se defrontam em mais uma partida da quinta jornada da Liga.

Rui Silva sofreu um toque num treino, contraiu um traumatismo, o que significa que não é uma lesão grave, mas os responsáveis leoninos optaram por não o utilizar já este sábado.

O guarda-redes deve estar apto para quinta-feira defrontar o Kairat, em jogo da Champions. A lesão de Rui Silva, de resto, vai abrir espaço a João Virgínio.

Já Geny Catamo voltou lesionado da seleção moçambicana. O esquerdino apresentou queixas, depois de ter sido titular nos dois jogos de Moçambique. Frente ao Uganda, primeiro, jogou os noventa minutos, frente ao Botswana, depois, em casa, saiu aos 69 minutos, nessa altura já com queixas.

No regresso a Alcochete foi reavaliado e foi considerado inapto para jogar em Famalicão.

Os dois ficaram de fora dos convocados e juntam-se por isso a Morita, Diomande, Nuno Santos e Daniel Bragança no lote de lesionados.