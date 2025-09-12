Sporting
Sporting: Geny voltou lesionado da seleção e falha Famalicão
Esquerdino foi considerado inapto para o jogo deste sábado
Geny Catamo é baixa para a deslocação do Sporting a Famalicão, onde este sábado defronta a equipa local, em mais uma partida da quinta jornada da Liga.
O esquerdino voltou lesionado da seleção moçambicana e não está apto a ser opção.
Geny apresentou queixas, depois de ter sido titular nos dois jogos de Moçambique. Frente ao Uganda, primeiro, jogou os noventa minutos, frente ao Botswana, depois, em casa, saiu aos 69 minutos, nessa altura já com queixas.
No regresso a Alcochete foi reavaliado e foi considerado inapto para jogar em Famalicão. Junta-se por isso a Morita, Diomande, Nuno Santos e Daniel Bragança no lote de lesionados.
