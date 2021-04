Logo que Rui Costa apitou pela última vez, Ruben Amorim saltou do banco e entrou disparado no árbitro, a dizer alguma coisa ao árbitro. O juiz não abriu a boca e de ponto mostrou o cartão vermelho a treinador do Sporting.

Soube-se mais tarde, na conferência de imprensa, que foi o árbitro assistente que deu indicação a Rui Costa para expulsar Ruben Amorim e que este, disse o próprio, dirigiu-se ao árbitro a dizer-lhe que não tinha falado para ele.