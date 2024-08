Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após a goleada por 0-5 frente ao Farense na 3ª jornada da I Liga, disputada esta sexta-feira, 23 de Agosto, no Estádio Algarve.

[Foi mais importante marcar tantos golos ou não sofrer nenhum?]

As duas coisas. Para se ganhar jogos, é preciso marcar golos e voltámos a fazê-lo com muitas oportunidades. Não sofrer golos, não é só isso… São também as oportunidades que concedemos. No Nacional, com um resultado avolumado, demos algumas. Hoje, menos: uma ou duas, principalmente com o Belloumi que é um jogador com muita qualidade.

Portanto, eu diria as duas coisas, mas precisávamos de um jogo sem sofrer golos e acho que [ainda] ficaram alguns por marcar.