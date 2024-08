O que dizer de um jogo de sentido único em que apenas uma das equipas se mostrou verdadeiramente em campo?

Tanto no resultado (0-5), como no campo a superioridade do Sporting frente ao Farense foi mais do que evidente.

A mudança do Estádio São Luís para o Estádio Algarve não fez bem aos algarvios que foram uma sombra, por exemplo, do que demonstraram na época passada também frente a este Sporting.

(Nesse jogo, os leões estiveram a ganhar 2-0, deixaram-se empatar, com o Farense reduzido a 10, e só conseguiram vencer com um penálti no último minuto).

A boa noite do Sporting começou logo mal o árbitro apitou para o início do jogo. Para que tenha uma ideia, nos primeiros 10 minutos, já os leões tinham somado um par de boas chances para inaugurar o marcador.

Na baliza, ia valendo Ricardo Velho (quem mais?). Não há dúvidas de que o jogador do Farense é um dos melhores guarda-redes do campeonato e voltou hoje a prová-lo.

Foi ele que foi segurando o empate… até ao minuto 27.

Tudo começou num grande lance de Quenda que passou para Pote, o médio lançou Bragança que fez o primeiro remate defendido por Ricardo Velho. Na recarga, apareceu o goleador sueco que não vacilou.

Na resposta, o Farense teve a única aproximação da baliza de Kovacevic, durante a primeira parte, num remate perigoso de Belloumi que foi intercetado por Inácio… e até podia ter dado golo.

Haveria de ser o Sporting a voltar a marcar ainda antes do intervalo, num penálti, por mão na bola de Lucas Áfrico, que obrigou Tiago Martins a ir ao VAR.

Num primeiro momento, parecia que seria Pote a bater, mas o português deixou a bola para Gyokeres bisar.

José Mota sabia que tinha de mudar algo e, na segunda parte, lançou Rafael Barbosa para o lugar de Neto. Os algarvios melhoraram um pouco, mas não conseguiram nunca levar real perigo à baliza de Kovacevic.

O Sporting, não sendo tão esmagador como no primeiro tempo, continuou a ter o jogo controlado e ainda marcou mais três golos.

Gyokeres fez o hat-trick, ao minuto 66, e Lucas Áfrico, aos 69m, elevou a contagem nos 0-4. Edwards, num lance de génio, teve todo o espaço para fechar a contagem.

Os leões saem do Algarve com mais uma goleada e vão para o clássico com o FC Porto, em Alvalade, com a moral em alta.

Veremos se há ou não vingança da derrota na Supertaça.