A FIGURA: Gyokeres

Quem mais? Só podia ser ele. Gyokeres marcou três dos cinco golos com que o Sporting bateu o Farense hoje no Algarve. A época mudou, mas a relação do sueco com os golos permanece intacta. É impressionante a forma como nunca se desliga do jogo, sempre à busca de mais. Já leva seis golos no campeonato… e ainda vamos na 3ª jornada. No final, levou a bola para casa.

O MOMENTO: Ricardo Velho bem foi aguentando… (27m)

O Sporting estava muito melhor na partida, já podia ter marcado, mas Ricardo Velho, com um par de boas defesas, ia adiando o golo dos leões. O guardião fez de tudo, mas, ao minuto 27, depois de ainda ter defendido um remate de Daniel Bragança, nada pôde fazer perante a recarga de Gyokeres. O primeiro golo do Sporting foi o desbloqueador de uma goleada que, depois, se tornou demasiado fácil.

OUTROS DESTAQUES:

Daniel Bragança:

Que grande jogo do capitão do Sporting. Daniel Bragança recuperou dezenas de bolas no meio campo e esteve diretamente envolvido no primeiro golo. Ainda arriscou, pelo menos, um remate à entrada da área. Está um jogador cada vez mais maduro e pronto a fazer concorrência a Morita porque Hjulmand é, em teoria, um titular indiscutível.

Quenda:

Nunca é demais dizer: Geovany Quenda tem apenas 17 anos, mas joga como gente grande. Agarrou o lugar, logo na Supertaça, e não parece disposto a perdê-lo. A dupla com Trincão funcionou na perfeição e causou imensas dores de cabeça à defesa do Farense.

Pote:

Não marcou nem assistiu, mas não foi por isso que Pote não foi um dos melhores do lado do Sporting. O médio português jogou e fez jogar, esteve sempre ligado ao jogo e saiu do Algarve com mais uma boa exibição… com Roberto Martínez à espera?

Ricardo Velho:

Foi o único elemento do Farense a merecer referência. Encaixou cinco golos, é certo, mas não é menos verdade que foi ele a adiar o golo do Sporting ainda na primeira parte. Além disso, somou um par de boas defesas. Será que se aguenta em Faro até ao final do mercado de transferências?