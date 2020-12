Declarações de Neto, jogador do Sporting, na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Farense, na Liga:

«Sabíamos o que o Farense já tinha feito com outras equipas do campeonato. Tem uma equipa organizada e com um bom plano de jogo. Na segunda parte ficaram todos remetidos ao contra-ataque. Não chutar uma vez à baliza. Sabíamos que com a intensidade que a nossa equipa coloca podíamos estar perto da vitória. Esta equipa tem uma crença e uma união muito grande. É uma família. É inteiramente justa à vitória.»

[Sobre o lance do penálti] «Pela cara do Feddal ele estava ainda meio zonzo. Pareceu-me um penálti bem assinalado.»

[Sobre a liderança no Natal] «É importante estarmos em primeiro, mas ninguém ganha nada à 10.ª jornada. Cada jogo vai ser uma batalha.»