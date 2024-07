O Sporting venceu o Farense por 3-0 na manhã desta terça-feira, em mais um particular de pré-época.

No estágio que os leões estão a realizar em Lagos, Viktor Gyökeres foi a figura principal, já que apontou os três golos da formação orientada por Ruben Amorim. Recordar que este foi o primeiro jogo do avançado sueco neste arranque de temporada, sendo que no início do estágio realizou trabalho condicionao.

Os leões voltam a entrar em campo esta noite, a partir das 20h30, diante do Sevilha. Como sempre, pode acompanhar este encontro, AO MINUTO, no Maisfutebol.