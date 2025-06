O Sporting consta do calendário de pré-época do Farense, num particular agendado para 21 de julho, durante o estágio dos leões no Algarve. De recordar que o bicampeão nacional já havia anunciado particulares contra Celtic e Sunderland, no Estádio do Algarve, e frente ao Villarreal, no Jamor, no Troféu Cinco Violinos.

O plantel às ordens de Rui Borges ruma ao Algarve a 12 de julho, com estadia prevista até 21 de julho, dia de teste contra o Farense.

O Sporting vai inaugurar a temporada na terça-feira.

Por sua vez, o Farense inicia os trabalhos no relvado já na segunda-feira, jogando ante a própria equipa de sub-23 no sábado. Segue-se um encontro com o Santa Clara, a 16 de julho.

Três dias volvidos, os algarvios disputam a segunda edição do Troféu Hassan com Betis e União Leiria, em jogos de 45 minutos.

Depois do teste com o Sporting, a 21 de julho, o Farense defronta Belenenses e Amora a 26. Por fim, a 29, há particular com os sauditas do Al-Ettifaq.

Até ao momento, o Farense anunciou as contratações do defesa Rúben Fernandes (ex-Gil Vicente) e do extremo Nikola Gjorgjev (ex-Aarau). Ao leme está Jorge Silas, que sucedeu a Tozé Marreco.