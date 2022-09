O futebolista do Sporting, Abdul Fatawu Issahaku, mostrou-se contente pelo primeiro golo ao serviço da seleção principal do Gana, na vitória por 1-0 ante o Nicarágua, frisando que o foco agora é no clube, para estar bem para regressar à equipa nacional.

«Estou muito contente pelo meu primeiro golo pela seleção, penso que isto é só o início e esperamos dar o nosso melhor pela nação», afirmou, após o jogo de terça-feira, em declarações à Max TV.

«Penso que agora o foco é só no meu clube, ir para lá e preparar-me para estar apto para a seleção», referiu, ainda.

O Gana é adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial 2022 e, até lá, tem ainda um último jogo de preparação ante a Suíça, a 17 de novembro.

O jogador de 18 anos, que já entrou em três jogos da I Liga em 2022/23, leva um golo e 13 internacionalizações pelo Gana e Ruben Amorim falou do momento do jogador esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente.