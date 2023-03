Depois do golaço do meio-campo há quatro dias frente à Argélia, Fatawu voltou a marcar aos argelinos, desta feita de cabeça.

No duelo desta terça-feira, o extremo do Sporting, que está ao serviço da equipa de sub-23 do Gana, apareceu ao segundo poste e correspondeu de forma afirmativa a um cruzamento vindo do corredor esquerdo, aos 12 minutos.

Ora veja: