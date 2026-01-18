Pacheta, técnico do Granada, revelou este domingo, em conferência de imprensa, que não conta com Souleymane Faye para o jogo frente ao Eibar, de segunda-feira, dando um sinal claro sobre a saída do jogador.

O treinador espanhol disse que já não conta com o avançado senegalês, que está perto de ser reforço do Sporting neste mercado de inverno.

«Quem não vai chegar é o Pau e quem não vai estar presente é Faye. Continuamos à espera que a saída dele se concretize», referiu José Rojo Martín.

Souleymane Faye, de 22 anos, conta com 21 jogos, dois golos e seis assistências ao serviço do Granada, na segunda liga espanhola.

