Sempre que há Clássico no futebol português, surgem também as multas da Liga de Clubes. É, em si, um clássico dentro dos Clássicos. Desta feita, no Estádio de Alvalade, no passado sábado, o Sporting recebeu (e venceu) o FC Porto, chegando nesta quinta-feira o 'recibo'.

Foram divulgadas as multas relativas à última jornada das Ligas profissionais, decididas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os leões vão ter de pagar 11,447 euros por três multas - Comportamento incorreto do público, nomeadamente cântigos insultuosos para os adeptos contrários, entrada e permanência não autorizada de objetos (tarjas) e, por fim, vários episódios de uso de engenhos pirotécnicos, do início ao fim do encontro (só esta multa supera os nove mil euros).

Já a fatura do FC Porto é menor, no valor de 6,148 euros. Também por três razões - atraso no reinício do encontro, cânticos insultuosos e uso de engenhos explosivos.

Já o Benfica, que empatou em casa contra o Moreirense, foi multado em 1020 euros por «comportamento incorreto do público», por entoarem cânticos contra o guarda-redes oponente e para o ex-treinador do Benfica: «Schmidt c*****, pede a demissão"».