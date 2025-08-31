Os adeptos do FC Porto festejaram de forma tão intensa que conseguiram partir os vidros da caixa de segurança do Estádio de Alvalade, onde geralmente ficam os apoiantes da equipa visitante.

O problema é que à medida que iam partindo mais e mais vidros, os mesmo caíam para a bancada de baixo, onde estavam adeptos do Sporting: a maior parte deles, em família, numa bancada mais tranquila.

Ora os adeptos leoninos foram atingidos pelos vidros e tiveram de ser transportados para a enfermaria de Alvalade.

Quando o jogo terminou, ainda havia vários à espera de ser atendidos, enquanto outros saíam com pensos na cabeça, nos braços ou até todos ensanguentados.

Isso mesmo foi confirmado por fonte do Sporting.

«O Sporting confirma que adeptos visitantes partiram dois vidros no setor B19, área reservada à equipa adversária. No total, 17 pessoas receberam assistência médica, 16 no interior do estádio e uma no exterior, pelo INEM», referiu a fonte leonina.

«O clube sublinha que está a acompanhar de perto a situação clínica de todos os feridos e que a estrutura em causa cumpre com as regulamentações de segurança.»

Refira-se, por fim, que assim que começaram a cair vidros, grande parte dos adeptos que estavam na bancada por debaixo da caixa de segurança para as claques adversárias acabou por sair e a bancada ficou com uma grande clareira.