O treinador do Sporting, Ruben Amorim, considerou este sábado que Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, já «marcou muito mais o futebol», ao ser questionado pelo saldo entre ambos em duelos enquanto treinadores, assegurando que não pensa na estatística do passado, mas apenas no jogo seguinte.

«Acho que o Sérgio já marcou muito mais [ndr: o futebol] do que eu, mas eu sou mais novo. Dois jovens, mas um mais do que o outro e um com mais sucesso, no caso o Sérgio», começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão.

«Os treinadores estão sempre a aparecer. Vale o que vale, o futebol é o momento. Lembro-me, quando iniciámos, Braga e Sporting, eu tinha a vantagem. Agora é o Sérgio. Para mim, o principal é o próximo jogo, não posso fazer nada sobre os outros. Olhando para trás, se calhar nas vezes em que o FC Porto não conseguiu ganhar ao Sporting, nós não jogávamos tão bem. E a verdade é que tenho gostado mais, não dos resultados, obviamente, mas da forma como defrontamos as grandes equipas, temos tido uma evolução e, portanto, é muito para isso que olho. O que já passou, passou e pensamos em iniciar uma nova fase, em que o Sporting consegue vencer o FC Porto. Não sei se os jogadores pensam nisso, não estou na cabeça dos jogadores, eu acho que não, mal veem futebol, quanto mais estatísticas sobre futebol», prosseguiu Amorim, lembrando os primeiros duelos contra Conceição pelo Sporting.

«No primeiro ano, ganhámos na Taça da Liga e empatámos no Dragão e mantivemos dez pontos de avanço, mas kda forma como jogámos no Dragão não me senti satisfeito como treinador, porque só defendemos e o FC Porto teve o domínio do jogo. Não temos vencido, mas temos jogado bem. Estamos a evoluir nos jogos grandes», apontou.

O Sporting-FC Porto tem início agendado para as 18 horas de domingo.