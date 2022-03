Ruben Amorim, treinador do Sporting, fez nesta terça-feira a antevisão do clássico frente ao FC Porto para a Taça de Portugal. O técnico abordou os tristes acontecimentos no último duelo entre leões e dragões.

«Não tive conversa nenhuma com os jogadores sobre isso, porque é óbvio que aquilo não pode voltar a acontecer. A nossa ideia é jogar o jogo pelo jogo. Quem ganhar, vai ganhar, há depois um outro jogo. Temos de dar um exemplo melhor do que aquilo que foi o jogo no Dragão», admitiu.

O treinador do Sporting espera uma melhoria comportamental generalizada: «Não tive conversa nenhuma, porque é tão claro que temos de ser melhores nesse aspecto. Os jogadores são homenzinhos e não precisam de uma conversa.»