Taremi, Otávio e Pepe. Para Ruben Amorim, este trio é a «espinha dorsal» do FC Porto. Este trio e Matheus Uribe, acrescentou depois.

«O Taremi faz muitos golos, o Otávio tem uma grande alma e divide o jogo como ninguém e depois há o Pepe, que além do futebol, dá uma coisa diferente à equipa do FC Porto», começou por responder o técnico do Sporting, questionado sobre quem é o melhor jogador dos dragões.

«Não posso escolher só um, vale muito pelo seu todo, com a forma como o treinador prepara a equipa, pela agressividade que mete. Mas há jogadores especiais e esses três, juntamente com o Uribe, formam uma base que dão uma certa estabilidade à equipa. Essa é a espinha dorsal do FC Porto», acrescentou.

Sporting e FC Porto defrontam-se este sábado, em Leiria, na final da Taça da Liga 2022/23. O encontro tem início agendado para as 19h45.