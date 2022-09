Ruben Amorim fez questão de enviar um «grande abraço» a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto cuja família foi alvo de um ataque no final da derrota frente ao Club Brugge.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Boavista, o treinador do Sporting afirmou que Conceição deve estar revoltado.

«Quero mandar um grande abraço, como já o fiz. Não somos propriamente amigos, como sabem. Mas é só olhar para ele, o que ele dá pelo clube, merecia mais. E quando falo do clube, aquilo não reflete os adeptos do FC Porto. Acho que deve estar revoltado, por não ter sido ele a levar com as pedras, mas sim a família. Deve ser muito doloroso ter filhos e mulher e levar com pedras por perder um jogo», afirmou, aos jornalistas.

«Os meus jogadores têm de ter atenção a isso, há três meses o FC Porto foi campeão e ganhou a Taça. Não há memória no futebol. Não sei como reagiria, deve ser revoltante. Um grande abraço no Sérgio. Espero encontrá-lo aqui [em Alvalade]. não lhe ganho muitas vezes, mas ele faz de mim um treinador melhor. Espero que tenha força e que continue», prosseguiu.