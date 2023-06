Pelo segundo ano consecutivo, o Sporting viu a Federação Europeia de Andebol (EHF) negar-lhe ao acesso à Liga dos Campeões, ao não contemplar os leões com um dos wildcards atribuídos para a prova.

O grupo de avaliação da EHF atribuiu as seis entradas extra-campeões a HC Zagreb (Croácia), Aalborg (Dinamarca), Montpellier (França), Pick Szeged (Hungria), Kolstad (Noruega) e Wisla Plock (Polónia).

De fora dos contemplados, além do Sporting, vice-campeão nacional, ficaram os romenos do Dínamo Bucareste, os suíços do Kadetten Schaufausen e os suecos do Kristianstad.

O FC Porto voltará, assim, a ser o único representante português em prova, juntando-se aos oito campeões nacionais das ligas com ranking mais alto, e ainda os alemães do Magdeburgo, que conquistaram a prova no domingo.

GOG (Dinamarca), FC Barcelona (Espanha), Paris Saint-Germain (França), Magdeburgo, detentor do troféu, e Kiel (ambos da Alemanha), Veszprém (Hungria), Pelister (Macedónia do Norte), Kielce (Polónia) e Celje Pivovarna Lasko (Eslovénia) são os outros clubes apurados.

