Líder do campeonato nacional de andebol, o Sporting venceu este sábado o Marítimo, por 32-24, em jogo da 15.ª jornada da competição.

No Pavilhão João Rocha, Salvador Salvador esteve em destaque nos leões, com oito golos – foi mesmo o melhor marcador da partida.

Em segundo segue o FC Porto, que venceu em Guimarães, o Vitória, por 41-23.

Ignacio Plaza foi quem mais brilhou no encontro e foi decisivo para a formação azul e branca, com seis golos.

Por sua vez, o Benfica triunfou no terreno do FC Gaia, por 29-26.

Ole Rahmel e Demis Grigoras, com seis golos cada, destacaram-se pelo clube encarnado, apesar de Rodrigo Esteves até ter sido o melhor marcador do desafio, com sete golos.

No outro jogo do dia, o Belenenses bateu o Vitória de Setúbal, por 38-21.

Assim, o Sporting lidera a tabela classificativa, com 42 pontos, os mesmos do FC Porto, embora os dragões tenham mais um jogo. O Benfica é terceiro, com 37 pontos.