O Sporting recebeu com estranheza as declarações de Francesco Farioli, durante a conferência de imprensa deste sábado, soube o Maisfutebol.

O treinador do FC Porto, recorde-se, garantiu não perceber como é que a formação leonina vai ter datas para acertar o calendário, falando de um «tratamento particular».

Ora no entendimento do Sporting, as declarações de Farioli pretendem apenas gerar ruído, uma vez que o tema dos adiamentos dos jogos foi abordado na reunião da Comissão Permanente de Calendários da Liga, na qual o FC Porto também esteve presente.

No referido encontro, em que a SAD portista esteve representada por Tiago Madureira e Henrique Monteiro, os clubes abordaram a questão e definiram uma estratégia para lidar com este tema.

Ora nesse sentido, tanto o Sp. Braga como o Sporting têm direito regulamentar a adiar os jogos, ao contrário do FC Porto, que goza sempre de um mínimo de 72 horas entre os jogos. Tratou-se apenas de exercer esse direito, numa semana em que no espaço de sete dias jogava duas vezes o Bodo/Glimt e uma com o Tondela pelo meio.