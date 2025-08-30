Rui Borges analisou, em conferência de imprensa, a derrota do Sporting diante do FC Porto neste sábado, por 2-1, no primeiro Clássico do campeonato. O técnico deu os parabéns ao adversário mas também disse que o oponente «era fácil de ler», apesar de ter perdido.

Análise tática

«Acima de tudo, foi um jogo repartido. Bem jogado e intenso. Entrámos bem na primeira parte, mas o FC Porto tem um bom lance no pontapé de saída. Foram fortes nos duelos e tiveram essa oportunidade. Com o passar do tempo, o jogo ficou repartido. Na segunda parte entrámos bem e, nosso melhor momento, os erros saíram-nos caros. As primeiras abordagens do FC Porto à nossa baliza foram golo. Nada previa essas situações. Perdemos o controlo em cinco minutos. No primeiro golo podíamos ter feito melhor, no segundo foi mérito do adversário, nada a fazer. O futebol é isto, não fomos felizes na finalização. Começámos a perder a calma e a bater bolas. Foi só um jogo, não fomos capazes e parabéns ao adversário.»

Pouca ligação entre setores

«Nós não fugimos à nossa ideia de jogo, mas é preciso perceber o que aconteceu no encontro.»

Abordagem do FC Porto

«É facil ler o FC Porto. Jogam muito homem a homem na pressão, muito nos duelos. Mas são fortes nessas dinâmicas. Não fugiu daquilo que estávamos à espera. Nuns momentos quisemos ligar por dentro, noutros por fora. Isso faz parte da leitura do jogo. Quisemos buscar o Luis Suárez, procurar o espaço e a profundidade. A equipa percebeu em que momentos tinha de bater longo. Fiquei feliz por aquilo que a equipa foi capaz de fazer.»

Campeonato

«Penso que as equipas grandes reforçaram-se com mais qualidade. Estão mais capazes. Têm mais soluções, são capazes de dar melhor resposta. É capaz que as equipas grandes estejam mais fortes, com mais soluções, mas Famalicão, Gil Vicente ou Moreirense também estão a ter um grande início de época. O campeonato vai ser mais equilibrado.»