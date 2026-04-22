Rui Borges, treinador do Sporting, enalteceu o desempenho da sua equipa no empate entre Sporting e FC Porto que classificou os leões para a final da Taça de Portugal, após uma vitória dos verdes e brancos na primeira mão.

Análise

«Queríamos ganhar o jogo. Sabíamos que íamos quebrar um bocadinho, é natural. Na primeira parte fomos claramente melhor, na segunda parte foi melhor o FC Porto. Perdemos energia. Foi mais uma grande demonstração deste grupo.»

Lesões e cansaço

«Só uma grande equipa faria este jogo. Eles têm-se entregado ao máximo, têm feito belíssimos jogos. Íamos ter de lutar e estar muito unidos. Tivemos muita qualidade na posse, estivemos tranquilos, conseguimos fazer isso muitas vezes. Na segunda parte caímos. Não seria possível fazer muito mais, é percetível que a equipa estava cansada. Tivemos de gerir os infortúnios, com a entorse do Inácio e a entorse do Morten [Hjulmand].»

Campeonato

«É uma disputa até ao final. Estamos inseridos nessa disputa. Quanto à final, já estive do outro lado e sei o quanto motiva jogar uma equipa grande. Muito respeito [por Fafe ou Torreense].»

Renovação

«Feliz pela passagem.»