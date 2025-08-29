Rui Borges, treinador do Sporting, fez a antevisão ao primeiro Clássico do campeonato em 2025/26, diante do FC Porto, no Estádio de Alvalade. O técnico falou dos atletas disponíveis e elogiou o oponente.

Sorteio da Champions

«É o que é. Feliz por desfrutar desta competição, que é a melhor ao nível de clubes. Queremos honrar da melhor forma o Sporting e seguir o nosso caminho com muita paixão e vontade.»

Quem parte em vantagem

«O Sporting não parte à frente por eu estar no cargo há mais tempo. Mas já deu para desvendar um pouco da dinâmica do FC Porto, são muito fortes na aceleração do jogo, muito verticais com bola. Na defesa, são muito fortes e intensos nos duelos. A equipa tornou-se mais forte a nível físico. Muito fortes na primeira pressão. São duas euqipas que estão bem, confiantes, e que jogam bem. Que os nossos adeptos nos ajudem.»

Jogadores disponíveis

«Convocatória ainda não saiu mas... St. Juste não está apto para o jogo. O Conrad [Harder] é jogador do Sporting, treinou toda a semana, treinou hoje. Está preparado para a exigência do jogo com o FC Porto.»

Chegada de Ioannidis

«Não vou falar do Ioannidis porque não foi contratado. O Luis [Suárez] e o Conrad [Harder] são dois avançados diferentes e estou feliz com os dois.»