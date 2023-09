O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Sporting, na sequência das declarações do antigo internacional português Carlos Xavier, sobre o avançado iraniano do FC Porto, Mehdi Taremi.

Segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, o procedimento disciplinar instaurado na última semana e publicado na segunda-feira pelo CD da FPF relaciona-se com a declaração do ex-jogador dos leões, que referiu, na Sporting TV, que «o muçulmano quando veio para Portugal nem sabia nadar e agora só sabe mergulhar».

No documento publicado pela FPF, o processo disciplinar n.º 17 da época 2023/24 fala numa «instauração de processo disciplinar à Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 12 de setembro de 2023, tendo por objeto declarações divulgadas em canal televisivo explorado pela sociedade desportiva arguida» e que «o processo foi enviado, dia 13 de setembro de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução».

Carlos Xavier acabou por retratar-se e pedir desculpas a Taremi mais tarde. «Longe de mim atingir quem quer que seja. Longe de mim palavras xenófobas ou racismo (…). Quero pedir desculpa ao Taremi pelas palavras que proferi», declarou.

A situação levou mesmo a Federação iraniana a condenar o que entendeu serem «comentários racistas» sobre o avançado do FC Porto, que também respondeu sobre o assunto.

«Eu faço o meu trabalho e não me importo com o que as pessoas dizem. Disse à Federação que isto era uma questão nacional e se quisessem para responderem em nome próprio, porque isto foi um insulto racista ao povo do Irão. Não foi um insulto só para mim», disse, comentando também o comunicado do Sporting, em que o emblema de Alvalade sugeriu que o jogador do FC Porto simula penáltis. «Estão a desrespeitar-se a eles próprios com aquelas palavras, porque há um VAR e foi a equipa de arbitragem que tomou a decisão», apontou.