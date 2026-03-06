O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo a Morten Hjulmand, na sequência de uma queixa do FC Porto, confirmou o Maisfutebol.

Em causa está, no entendimento dos azuis e brancos, uma alegada agressão do capitão dos leões no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal com o AVS, que o Sporting venceu por 3-2, após prolongamento.

A participação submetida pelo FC Porto remete para um lance que aconteceu no prolongamento, aos 115 minutos, em que, na sequência de uma disputa no ar, Tiago Galletto foi atingido na cabeça por Hjulmand, numa altura em que a partida estava empatada, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado. A falta viria a ser assinalada, mas a favor dos leões, que apontaram o golo da vitória dois minutos depois, por Geny Catamo.

O Sporting avançou, então, para as meias-finais da Taça, fase em que defronta o FC Porto e até já venceu a primeira mão, em Alvalade, por 1-0. A segunda mão será realizada entre 21 e 23 de abril, no Estádio do Dragão.