Mais Sporting-FC Porto neste início de temporada, após o confronto na Supertaça. De um lado, uma equipa (Sporting) com uma ideia de jogo consistente, com rotinas e dinâmicas frequentes e que, sem surpresa, apresentou apenas uma mudança no onze em relação ao clássico anterior: Diomande no centro da defesa, sendo que este tem sido o onze habitual desde aí.

Do outro lado, um FC Porto que, embora tenha ganhado esse confronto, ainda está à procura de construir e consolidar as suas ideias. Vem variando mais o onze e por isso apresentou mais alterações comparativamente a esse clássico já referido.

1. FC Porto muito forte na pressão, com nuanças já vistas com Sérgio Conceição

Entrada mais forte do FC Porto nos momentos iniciais. Tal como seria expectável, com forte pressão na construção do Sporting, embora como dinâmicas e nuances diferentes.

Num primeiro momento (pontapé de baliza,) fazia a pressão em 4x1x3x2, com Nico e Namaso na primeira linha e, depois, subindo Vasco Sousa. Num segundo momento (construção/ataque posicional do Sporting) usava uma estratégia similar às que Sérgio Conceição já tinha utilizado frente à equipa leonina, com uma dinâmica de pressão entre médios e o avançado, para controlar a construção 3+2 do Sporting: Namaso ficava no meio - pressionando e controlando Diomande -, e depois surgia uma linha de três, com Varela no meio, Nico à esquerda e Vasco Sousa à direita, que iam pressionando os centrais de fora do Sporting, quando esteves estavam com bola, e fechando os médios. Os alas defendiam numa linha mais baixa do que os médios, especialmente Pepê na esquerda, que baixava praticamente para a linha dos defesas, formando linha de cinco em muitos momentos.

A juntar a isto, com a ideia de linhas muito juntas e bloco defensivo curto, o FC Porto foi inicialmente capaz de controlar o jogo do adversário e jogar mais vezes no seu meio-campo ofensivo.

2. As nuances apresentadas pela alternância de Morita

Contudo, com o tempo, o Sporting conseguiu cada vez mais pegar no jogo e, com bola, ia empurrando lentamente o adversário para trás, para dominar o jogo. Para isso contribuiu o grande conhecimento dos jogadores entre si, a forma como está consolidado o seu ataque-posicional e a forma como vão encontrando soluções para os problemas que os adversários colocam.

Por um lado, a capacidade para manterem e circularem a bola. Por outro, as pequenas nuances, neste caso com Morita a ir alternado o seu posicionamento de ataque: ora jogando na linha de dois médios, ora baixando para a linha dos centrais para uma construção a quatro, ora subindo para uma linha nas costas dos médios portistas.

Além disso, a equipa mostrava a habitual capacidade de alternar o seu jogo curto e apoiado, com os ataques à profundidade, especialmente de Gyokeres, mas também - algumas vezes - com Pedro Gonçalves.

Um Sporting, portanto, a crescer no jogo, a dominar e a controlar o seu adversário.

3. Trincão e Pote muito bem a definir timings de pressão à construção do FC Porto

Neste jogo, defensivamente, o Sporting voltou também a defender claramente com linha de cinco atrás em todos os momentos, aquela que é a sua forma mais rotinada e que mais consistência tem dado à equipa. Além disso foi a melhor forma encontrada para controlar o jogo adversário, com os laterais muito projetados.

Na frente, uma primeira linha de pressão de três, com Gyokeres e um dos médios-centro a controlar os médios adversários, enquanto Pedro Gonçalves e Trincão definiam timings para pressão aos centrais portistas, o que dificultava muito a construção curta e apoiada do FC Porto.

Na verdade, o Sporting apresentou timings e situações para pressionar bem definidas (não pressionar Diogo Costa, por exemplo), o que dificultou que essa pressão fosse superada e obrigou o FC Porto a jogar mais longo.

4. FC Porto entra na segunda parte com alas mais altos e Varela entre os centrais

O FC Porto, com bola, projetava os laterais e colocava muita gente dentro, com os alas no corredor central. Tentava construir com muita mobilidade entre os médios, Nico e Vasco Sousa alternavam entre estar altos ou mais baixos, por exemplo, e Varela por vezes surgia no meio dos centrais.

Namaso baixava muitas vezes para receber e/ou atrair espaços para entrada de Ivan Jaime na profundidade. Ainda que inicialmente o Porto tenha conseguido alguns movimentos à profundidade, encontrado sobretudo Martim Fernandes na direita, o Sporting acabou por defender e controlar bem esses movimentos.

Na segunda parte Vítor Bruno, percebendo que o jogo adversário crescia e não estava a ser controlado, fez ajustes no seu momento de pressão. A equipa ficou a defender num 4-1-4-1 claro, com os alas mais altos do que na primeira parte e a começarem a ser eles a pressionar os centrais adversários, tentando subir as linhas e defender mais à frente.

Com bola no corredor lateral, passava a ser Varela a fazer linha de cinco, se necessário, entrando no meio dos centrais. Com isto (e apesar de uma grande oportunidade no início do Sporting) era um FC Porto mais capaz, que equilibrava mais o jogo e entrava outra vez num bom momento, que lhe permitia equilibrar mais a posse de bola e o jogo.

5. FC Porto equilibrava o jogo quando... surgiu Gyokeres

Contudo, e como sempre, surgiu Gyokeres e o ataque à profundidade que tantas soluções de alternância permitem ao Sporting. Acontece frequentemente: em momentos em que a equipa fica mais baixa no campo, consegue ser perigosa quando ganha a bola e tem logo Gyokeres como referência. E assim foi, mais uma vez, mesmo que a abordagem de Otávio não tenha sido boa. Gyokeres isolou-se e conquistou o penálti que deu o primeiro golo.

O FC Porto tentou reagir com quatro alterações, deu mais largura num corredor com Gonçalo Borges e apresentou mais tarde até dois avançados. Nessa fase tinha mais bola, mas encontrava muitas dificuldades em desmontar o adversário, que ia trocando jogadores para manter intacta a estrutura defensiva. Até que Catamo a sentenciou o jogo, já quando estava de volta o corredor direito, no qual tanto rendimento mostrou na época passada.