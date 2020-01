Marcos Acuña foi um dos destaques do clássico de domingo entre Sporting e FC Porto para o Maisfutebol e os números do lateral recolhidos pela SofaScore reforçam essa análise.

O argentino deu vida a toda a ala esquerda, destacando-se como um dos elementos mais ativos do ataque, sem descurar as suas obrigações defensivas.

Esteve sempre muito em jogo, somando um total 73 toques na bola, e, a defender, acumulou quatro desarmes e outros tantos alívios.

Mas foi no ataque que o raçudo argentino deu mais nas vistas. Acuña fez assistências açucaradas que Luiz Phellype, Bruno Fernandes e Vietto, consecutivamente, num espaço de poucos minutos, não conseguiram transformar em golo. Além do golo do empate, o internacional arrancou ainda quatro passes-chave que podiam ter proporcionado um resultado mais favorável aos leões.

Os números de Acuña no clássico com o FC Porto: