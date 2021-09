O Sporting-FC Porto deste sábado (20h30), referente à 5.ª jornada da Liga 2021/22, vai permitir o reencontro de vários jogadores que já foram colegas de equipa num passado mais ou menos distante.

Agora como adversários, diversos elementos verão do outro lado caras bem conhecidas e com quem já festejaram vitórias. Um aspeto cada vez mais habitual no mundo do futebol.

Na véspera do clássico de Alvalade, o Maisfutebol apresenta vários exemplos destes destinos cruzados a envolver jogadores de Sporting e FC Porto.

Adán e Sarabia-Pepe (Real Madrid)

António Adán é produto da formação do Real Madrid e estava na equipa B quando Pepe chegou ao clube merengue, em 2007. Seguiram-se cinco épocas de convivência, até à saída do atual guarda-redes do Sporting, em 2013. Por essa altura, outro produto da cantera merengue, Pablo Sarabia, já tinha feito a estreia pela equipa principal do Real Madrid (08/10/2010), saindo de um banco de suplentes onde se encontrava precisamente Pepe.

Pedro Gonçalves-Toni Martínez (Valência e Famalicão)

Pedro Gonçalves e Toni Martínez foram duas das principais figuras do Famalicão na temporada 2019/20, numa fase em que o português atuava numa posição mais recuada no terreno de jogo. Esta convivência é relativamente conhecida, mas não tanto como o tempo em comum no Valência, clube em que o avançado espanhol concluiu a sua formação. Pedro Gonçalves, ainda como júnior, representou o clube ché entre 2015 e 2017, cruzando-se com Toni Martínez.

Nuno Santos esteve três épocas no Rio Ave, Matheus Reis saiu para o Sporting a meio da terceira temporada e Taremi rumou ao FC Porto após o primeira época ao serviço da equipa de Vila do Conde (2019/20). Foi pelo Rio Ave que os três jogadores se destacaram na Liga portuguesa e vários golos apontados pelo atual goleador portista tiveram origem em assistências dos esquerdinos do Sporting.





Um estava a partir do Wolverhampton, o outro a chegar. Porém, Rúben Vinagre ainda fez três jogos pela equipa inglesa antes do empréstimo ao Olympiakos, na primeira metade da temporada 2020/21. Aliás, o esquerdino foi titular na estreia de Vitinha no onze dos Wolves, num duelo frente ao Stoke City, para a Carabao Cup (0-1). Vinagre foi cedido posteriormente a Olympiakos, Famalicão e já esta época ao Sporting. Vitinha fez 21 jogos pela formação inglesa e regressou ao clube de origem, o FC Porto.

Bruno Tabata chegou ao Portimonense ainda como júnior, na época 2015/16, e representou a formação algarvia até 2020, ano em que assinou pelo Sporting. Pelo meio, viu Wilson Manafá e Bruno Costa chegarem e partirem da equipa algarvia. Manafá rumou ao Portimonense em 2016 e rumou ao FC Porto em janeiro de 2019. Bruno Costa assinou pelos algarvios precisamente nessa altura, fez meia época em Portimão, foi cedido ao Paços de Ferreira e regressou neste defeso ao FC Porto.

Nuno Santos apresenta um registo peculiar no futebol português, com passagens por FC Porto, Benfica e finalmente Sporting, já como sénior. Nos anos em que esteve na formação portista, não se cruzou com nenhum jogador do atual plantel dos dragões. Porém, na equipa B do Benfica, chegou a jogar ao lado de Fábio Cardoso (época 2014/15), defesa-central que foi formado no clube encarnado. Agora, ambos representam clubes rivais do Benfica.

Francisco Conceição, o benjamim do plantel do FC Porto, cumpriu parte da sua formação no Sporting, entre 2011 e 2017. Quando Tiago Tomás chegou ao Sporting, oriundo do Estoril (2014), jogou ao lado do esquerdino até ao momento da mudança do filho de Sérgio Conceição para o clube portista, ao longo de três épocas.