O edifício do Núcleo do Sporting Solar do Norte, na zona do Bonfim, na cidade do Porto, foi alvo de pichagem e está sob vigilância policial, como pôde constatar o Maisfutebol no local, na tarde desta quarta-feira.

No local, que funciona como delegação do Sporting na Invicta, surgiu uma inscrição na qual se pode ler: «40x4? Covardes».

A inscrição é uma alegada referência ao ataque de véspera, em Lisboa, por parte de dezenas de casuals do Sporting, que incendiaram um automóvel onde seguiam adeptos portistas, após o clássico de hóquei em patins.

Depois dos acontecimentos, Sporting e FC Porto reagiram em comunicado, assim como, já nesta quarta-feira, os presidentes dos dois clubes, Frederico Varandas e André Villas-Boas. Ainda na terça-feira, houve suspeitos apanhados no jogo de futsal do Sporting.