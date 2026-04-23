A entrada de Gabri Veiga por volta do quarto de hora do FC Porto-Sporting pode ter significado o fim da temporada de Morten Hjulmand.

Resiliente, o capitão dos leões ainda ficou em campo cerca até ao início da segunda parte, altura em que solicitou a substituição por não conseguir suportar mais as dores no tornozelo direito provocadas pelos pitons do médio portista.

Hjulmand já foi observado e ainda vai fazer exames complementar, mas nesta altura as perspetivas são de que Rui Borges vai ter de atacar a reta final da temporada sem o influente médio dinamarquês.

Segundo noticiou o jornal Record e sabe também o Maisfutebol, os leões estão inclusive a preparar uma participação ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra Gabri Veiga pela ação que o emblema leonino considera ter sido violenta. Miguel Nogueira não assinalou falta no referido lance.

Morten Hjulmand junta-se assim ao vasto leque de jogadores indisponíveis para Rui Borges, que no Dragão não pôde contar com Iván Fresneda, Nuno Santos, Ioannidis e João Simões por lesão.