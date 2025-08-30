Rui Borges analisou, em conferência de imprensa, a derrota do Sporting diante do FC Porto neste sábado, por 2-1, no primeiro Clássico do campeonato. Borges respondeu às declarações de Farioli, antes do jogo, sobre os vários duelos do Sporting contra dez jogadores.

«Ioannidis não é jogador do Sporting. O mercado não muda em nada a minha ambição de ganhar. Não fomos capazes de vencer, mas isso não muda em nada o orgulho sobre o que temos demonstrado. Feliz com o plantel que tenho. O mercado estava estava todo identificado.»

Farioli falou antes do jogo sobre expulsões

«É normal... ele ia defrontar o bicampeão fora de casa, é difícil preparar um jogo contra o bicampeão.»

Entrada de Geovany Quenda

«Porque a a equipa vinha de uma dinâmica boa, de vitórias. Só posso pôr onze a jogar. Mas não foi só o Quenda que entrou bem, o Rayan [Lucas] entrou bem, o Harder também, com a sua energia muito própria. Estou muito feliz com a resposta que eles tem dado.»

Promessa aos sócios

«Prometo ambição para ganhar todos os jogos. Esta equipa já demonstrou que é muito capaz e diferenciada em vários sentidos. Não tenho dúvidas de que vamos ser muito felizes.»