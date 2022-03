O processo instaurado a Hugo Viana pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD), a propósito dos incidentes no clássico entre o FC Porto e o Sporting, da 22.ª jornada da Liga, foi arquivado.

Na altura, o diretor desportivo dos leões havia sido suspenso preventivamente de forma automática por 20 dias, uma vez que o árbitro João Pinheiro considerou que Viana tinha entrado «no terreno de jogo para provocar um conflito com um adversário» – na ocasião com Pepe, com quem trocou algumas palavras.

No entanto, e contrariamente ao que foi decidido no caso de Luís Gonçalves, administrador da SAD portista acusado do mesmo, o processo foi arquivado pelo CD.

Refira-se que o organismo deduziu a acusação contra Gonçalves e ainda a Pepe e Tabata, jogadores de FC Porto e Sporting, respetivamente.