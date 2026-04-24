Emilie Nissen Hjulmand, a mulher do médio do Sporting, mostrou nas redes sociais como ficou o pé direito do marido na sequência do FC Porto-Sporting de quarta-feira.

Recorde-se que Hjulmand foi pisado por Gabri Veiga logo aos 16 minutos do encontro, num lance em que não foi assinalada falta. Jogou ainda até aos 50 minutos, sendo substituído com visíveis queixas físicas.

O lance motivou a preparação de uma participação disciplinar do Sporting ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, contra Gabri Veiga. Até porque Hjulmand tem o resto da época em risco devido às mazelas bem visíveis no seu tornozelo direito.