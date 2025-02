Ivan Fresneda, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV após o clássico com o FC Porto no Dragão:

«Tivemos uma primeira parte em que controlámos o jogo. Fomos para o intervalo a ganhar com mérito. Na segunda parte foi normal o que aconteceu. Estávamos a jogar no Estádio do Dragão e eles, com os seus adeptos, também tinham de ir em busca do empate. Merecíamos ganhar o jogo. Não podíamos ter sofrido aquele golo no último minuto, mas o futebol é assim.»

[Sobre a forma como celebrou o golo que marcou. Mandou calar os adeptos do FC Porto]

«A celebração foi a euforia. É sempre importante marcar um golo e ajudar a equipa. Se alguém ficou ofendido, peço desculpa. Foi a euforia de marcar um golo importante.»

[Quase saiu neste mercado, acabou por ficar e está a ter impacto na equipa]

«Acredito muito nesta equipa e no staff técnico. Ajudaram-me muito desde que chegaram.»

[Equipa tem dado sinais de maturidade porque tem conseguido bons resultados mesmo sem Gyökeres?]

«Ele é um jogador muito importante para nós. Acreditamos muito nele. Esteve parado dois jogos. Entrou na segunda parte e, com ele ou sem ele, somos uma equipa e toda a gente está preparada para jogar.»

[Campeonato é uma luta a dois entre Sporting e Benfica?]

«Todos têm a possibilidade de vencer o título. Nós só pensamos no próximo jogo e há que continuar assim.»N