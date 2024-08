Geny Catamo, autor de um grande golo no clássico com o FC Porto, em declarações à Sporting TV após o jogo:

«Estes momentos, em que marcas um golo, são bons, não tanto para mim, mas sobretudo para a equipa toda, e eu estou feliz também por estar sempre a ajudar a equipa a conquistar os três pontos, que são importantes. Hoje foi ao FC Porto, foi um bom jogo, e é bom porque é sempre inspirador para mim.

Dedico este golo ao meu filho, que nasceu há pouco tempo. Acredito que ele vai olhar sempre para mim como uma inspiração, e quero acreditar que eu também vou inspirar-me muito nele. E quero dedicá-lo também à minha mulher, claro, pelo esforço que ela tem feito para me ajudar. Agora é desfrutar do momento e continuar a trabalhar.

As coisas não correram da melhor forma na Supertaça, depois de termos estado a vencer. Muito se falou desse jogo, vencer desta forma, não sofrer golos, marcar dois, estar muito tempo por cima e ter as melhores oportunidades do jogo, era tudo o que nós queríamos. Estivemos a trabalhar nisso, nos erros que comentemos nos últimos dois jogos com o FC Porto, para a Taça e para a Supertaça, e hoje demos uma boa resposta.

Agora é continuar. É isso que está sempre na minha cabeça, na cabeça na dos meus colegas e de toda a equipa. É continuar, porque o foco é sempre o mesmo: ganhar, ganhar, ganhar.»