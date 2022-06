O campeão Sporting foi este domingo derrotado pelo FC Porto no Olival, por 3-2, num jogo em que os dragões seguraram a ambição de ainda chegar ao segundo lugar, levando a luta com o Benfica para a última jornada.

Já no Seixal, o Benfica esteve a perder frente ao V. Guimarães, mas marcou quatro golos num quarto de hora final louco e garantiu um suado triunfo por 4-3 sobre a formação vimaranense.

Assim sendo, com uma jornada ainda para jogar, o Sporting já é campeão com 22 pontos, seguido do Benfica com 18 e do FC Porto com 16 pontos.