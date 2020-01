Jorge Jesus deu uma entrevista à CMTV em que falou do Sporting, do FC Porto e do clássico deste domingo. Mas a resposta mais curiosa chegou quando falou da saída de Bas Dost.

«Não dá para perceber como é que as pessoas acham que um jogador como ele perdeu valor de um ano para o outro», começou por dizer.

«Às vezes há interesses económicos... Se calhar era muito caro, nisso estou de acordo. Mas quem está no futebol tem de perceber que se quer recuperar não pode olhar para o cifrão. Tem de investir nos melhores, porque é isso que vai permitir a recuperação depois.»

Jorge Jesus diz, de resto, que Bas Dost «tinha um feitio muito especial».

«Gostava de ser acarinhado, de sentir que os colegas e o treinador tinham uma palavra para ele. Era grande, mas era menino. Não sei se se desmotivou... Não faço a mínima ideia, mas que o Sporting perdeu um grande jogador, não tenho dúvidas nenhumas.»

Relativamente ao clássico, o treinador do Flamengo notou que a vitória do FC Porto foi justa e que o Sporting perdeu muita qualidade desde que ele foi treinador da equipa.

«Achei o Sporting... não direi com menos equipa, mas no nosso tempo tínhamos mais qualidade. João Mário, William e Adrien eram o meio-campo da seleção. Foi um jogo competitivo. O FC Porto também já teve melhores equipas», referiu.

«O FC Porto foi mais pragmático. Tem mais experiência e sabe melhor o que quer, ao contrário do Sporting, uma equipa jovem que quer fazer golos, mas não sabe bem como.»