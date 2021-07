Sporting e Vizela vão dar o pontapé de saída no campeonato 2021/22, segundo revelou a Liga.



Os leões entram em campo frente ao conjunto minhoto na sexta-feira, dia 6 de agosto, às 20h15. Por sua vez, o Benfica joga sábado, dia 7 de agosto, em Moreira de Cónegos às 18h00 enquanto o FC Porto recebe o Belenenses domingo, dia 8 de agosto, às 18h00.



A ronda termina segunda-feira, dia 9 de agosto, às 20h15, com o embate entre Gil Vicente e Boavista.



Os horários das três jornadas seguintes já estão pré-alinhados e serão divulgados depois do sorteio da UEFA que se realizará no próximo dia 2 de agosto, e após o qual serão realizados os ajustes necessários à proteção das equipas portuguesas participantes nas competições europeias durante o referido mês.





Data e horas dos jogos da primeira jornada:



Sexta-feira, 6 de agosto



Sporting-Vizela, 20h30



Sábado, 7 de agosto



Arouca-Estoril, 15h30

Moreirense-Benfica, 18h00

Marítimo-Sp. Braga, 20h30



Domingo, 8 de agosto



Vitória-Portimonense, 15h00

Tondela-Santa Clara, 15h00

FC Porto-Belenenses, 18h00

P. Ferreira-Famalicão, 20h30



Segunda-feira, 9 de agosto



Gil Vicente-Boavista, 20h30