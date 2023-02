O Sporting recebe o FC Porto em encontro referente à 20.ª jornada da Liga 2022/23. O pontapé de saída do clássico em Alvalade está agendado para as 18h00 deste domingo.

Os leões estão no 4.º lugar da tabela classificativa da Liga, com 38 pontos, a sete do FC Porto, o segundo classificado. O líder Benfica, com um jogo a mais, tem 15 pontos de vantagem sobre a equipa de Ruben Amorim e oito sobre os homens de Sérgio Conceição. No último lugar do pódio surge o Sp. Braga.

Para o duelo no Estádio de Alvalade, a principal dúvida no Sporting prende-se com St. Juste, depois de Ruben Amorim ter revelado que o defesa-central passou mal a noite de sexta-feira para sábado.

O FC Porto depara-se com seis baixas confirmadas, mas Stephen Eustáquio tem esperanças de recuperação e pode mesmo entrar no onze azul e branco.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS DO CLÁSSICO.