O Benfica é o clube mais representado na equipa ideal da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputada entre sexta-feira e domingo, com três futebolistas incluídos, no somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e dos dados do Sofascore.

Rafa Silva, dos encarnados, surge mesmo com anota mais alta possível, tendo obtido a nota máxima de 5 para o Maisfutebol e de dez para o Sofascore. Fez um golo e quatro assistências na goleada por 7-1 ante o Marítimo, no domingo.

O Sporting é o segundo clube mais representado, com dois futebolistas.

FC Porto, Paços de Ferreira, Estoril, Sp. Braga, Moreirense e Arouca surgem com um nome cada na equipa ideal. Referência particular para as notas de Darwin e Otávio, também elas altas nesta jornada, fruto das respetivas exibições e contributos nas vitórias de Benfica e FC Porto.