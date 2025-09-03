O Ministério Público confirmou ao Maisfutebol a instauração de um inquérito aos incidentes do último Sporting-FC Porto, provocados pelos adeptos portistas, que partiram dois vidros e deixaram 17 adeptos do Sporting feridos.

O inquérito foi instaurado com base num auto de ocorrência da Polícia de Segurança Pública e está a correr termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa.

Recorde-se que durante os festejos do primeiro golo do FC Porto, os adeptos visitantes, colocados na caixa de segurança, partiram dois vidros, que caíram em cima dos sportinguistas na bancada de baixo. 17 pessoas ficaram feridas e tiveram de receber assistência.