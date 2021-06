O Sporting conquistou este domingo o título nacional de hóquei em patins no masculino, com o triunfo sobre o FC Porto, fazendo assim o que já tinha feito no futsal e também no basquetebol em 2020/2021.

De resto, a equipa verde e branca repetiu, no hóquei em patins, o que já tinha feito no futsal: juntou o título de campeão nacional desta época ao título de campeão europeu: venceu a Liga dos Campeões de futsal e a Liga Europeia de hóquei.

Nas principais modalidades coletivas em Portugal, falta mesmo apenas definir o título nacional feminino no hóquei em patins.

Confira, abaixo, os campeões desta temporadas nas principais modalidades.

OS CAMPEÕES NAS MODALIDADES

FUTSAL

Masculino: Sporting

Feminino: Benfica

BASQUETEBOL

Masculino: Sporting

Feminino: Benfica

HÓQUEI EM PATINS

Masculino: Sporting

Feminino: final a disputar entre Sporting e Benfica

ANDEBOL

Masculino: FC Porto

Feminino: Madeira SAD

VOLEIBOL

Masculino: Benfica

Feminino: Academia José Moreira/FC Porto