O clássico de sexta-feira apresentava no cardápio uma sobremesa preparada pela geração de 2007, pela irreverência de Rodrigo Mora e Geovany Quenda. Amigos de longa data – sobretudo pelo elo na Seleção – nasceram há quase 18 anos, a 5 de maio e 30 de abril, respetivamente.

Na 21.ª jornada da Liga, no Dragão, o extremo do Sporting foi um quebra-cabeças para os defesas, acumulando combinações, assistindo para o golo de Fresneda, protagonizando a melhor oportunidade na segunda parte e o momento da discórdia aos 90+5m. Mais interventivo, Quenda arrecadou melhor nota neste comparativo.

Totalista, contabilizou 50 toques e concretizou 15 em 27 passes. Mais importante, aplicou três cruzamentos – um dos quais para o 0-1 – quatro dribles e venceu seis duelos.

Por sua vez, Rodrigo Mora foi o mais interventivo no FC Porto, ainda que acanhado quando os adeptos exigiam coragem para rematar. Em todo o caso, o médio conseguiu 52 toques e 25 passes – em 30 tentados.

Em sentido o oposto, não encontrou correspondência nos três cruzamentos tentados, venceu apenas dois duelos e só conseguiu driblar por uma vez.

Nas contas da época, Quenda leva dois golos e cinco assistências em 36 (!) jogos pelo Sporting. O jovem extremo – lançado por Amorim – segue intocável.

Quanto a Mora, depois das dúvidas de Vítor Bruno, o médio cimenta posição no onze. Elogiado por Anselmi no pós-clássico, leva três golos e três assistências em 19 encontros pelo FC Porto.

Nesta temporada também acumula cinco jogos e um golo pela equipa B.

Consulte o comparativo de Rodrigo Mora com Geovany Quenda no clássico do Dragão. Cortesia do SofaScore, parceiro estatístico do Maisfutebol.