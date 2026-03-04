Hidemasa Morita atingiu, esta terça-feira, a marca redonda dos 150 jogos pela equipa principal do Sporting.

Através das redes sociais, o médio japonês mostrou-se orgulhoso por este número e assegurou que vai «lutar ao lado dos adeptos» até ao fim. Recorde-se que o contrato de Morita termina no fim da presente temporada, na qual soma duas assistências em 34 jogos.

Contratado pelo Sporting ao Santa Clara no verão de 2022, Morita conquistou duas Ligas e uma Taça de Portugal pelos leões.

Veja aqui a publicação de Morita: