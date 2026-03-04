Sporting
Há 1h e 39min
Morita: «Orgulho por ter disputado 150 jogos com este grande símbolo»
Médio japonês atingiu marca redonda pelo Sporting, no «Clássico» com o FC Porto para as «meias» da Taça de Portugal
DIM
Médio japonês atingiu marca redonda pelo Sporting, no «Clássico» com o FC Porto para as «meias» da Taça de Portugal
DIM
Hidemasa Morita atingiu, esta terça-feira, a marca redonda dos 150 jogos pela equipa principal do Sporting.
Através das redes sociais, o médio japonês mostrou-se orgulhoso por este número e assegurou que vai «lutar ao lado dos adeptos» até ao fim. Recorde-se que o contrato de Morita termina no fim da presente temporada, na qual soma duas assistências em 34 jogos.
Contratado pelo Sporting ao Santa Clara no verão de 2022, Morita conquistou duas Ligas e uma Taça de Portugal pelos leões.
Veja aqui a publicação de Morita:
Continuar a ler
TAGS: Sporting FC Porto Morita Taça Redes Sociais
NOTÍCIAS MAIS LIDAS