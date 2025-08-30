José Mourinho está de regresso a Portugal, depois de ter sido demitido pelo Fenerbahçe. O clube turco, refira-se, não perdoou a eliminação da fase de liga da Champions, na Luz, frente ao Benfica.

Ora sobre essa eliminação, precisamente, Mourinho garantiu em declarações exclusivas ao NOW, ainda no Aeroporto Humberto Delgado que não o surpreendeu minimamente.

«Viu a minha conferência de imprensa antes do jogo?», perguntou, em jeito de resposta. «Não, agora não quero falar mais disso. Eu sou assim, acabou, acabou.»

Mourinho garantiu de resto que fez uma viagem tranquila desde Istambul, «a dormir», referiu, e acrescentou que só queria desligar do Fenerbahçe.

«Agora vou para casa ver o Sporitng-FC Porto e jantar com a família.»