Sexta-feira, 18 de setembro. Finalmente chegou o dia. A Liga arranca esta noite, com dois jogos, o primeiro dos quais, o inaugural, coloca em campo o favorito Benfica, no terreno do clube que mais surpreendeu na época passada: o Famalicão.

Ora o arranque do campeonato é um bom pretexto para irmos ver o que fizeram os três grandes no mercado de transferências. O que contrataram, quanto gastaram, o que já venderam, quanto dinheiro arrecadaram, que reforços alimentam mais expetativas à partida, enfim, um ponto da situação na vida de Benfica, FC Porto e Sporting.

Ora antes de mais interessa dizer que ninguém contratou como o Benfica, claro. A SAD encarnada gastou 81,5 milhões de euros em reforços, sem contar com o milhão pago pelo regresso do treinador Jorge Jesus. Por outro lado, o Sporting foi quem menos pagou por novas contratações, enquanto o FC Porto foi o clube que mais dinheiro somou em vendas. A SAD portista recuperou, aliás, o velho hábito de ser o campeão de vendas de jogadores.

O resto desta radiografia do ataque dos três grandes ao mercado de transferências, que só fecha dia 6 de outubro, fica reservado para a galeria associada a este artigo. Sente-se preparado para o início do campeonato?