*Por Tomás Cascão

Numa fase com vários jogos a meio da semana, que por acaso até coincide com o fim da primeira volta da Liga, é a altura certa para fazer algumas contas. Por isso, o Maisfutebol foi olhar para as assistências dos três principais clubes.

Ora a principal conclusão é a de que os jogos que se realizam em dias úteis levam muito menos pessoas aos estádios. Em média verifica-se uma perda de dez mil espetadores no somatório dos jogos dos três grandes.

Começando pelo Benfica, importa dizer que foi o clube que levou em média mais adeptos ao estádio (mais de 55 mil) e que apresenta a maior taxa de ocupação do estádio (83 por cento).

Os dois jogos realizados pelos encarnados durante a semana contaram, em média, com quase menos dez mil pessoas, por comparação com aqueles disputados ao fim de semana.

Os encarnados tiveram 42 mil pessoas no jogo realizado em casa com o Portimonense, numa quarta-feira, dia 30 de outubro, e tiveram 50 mil pessoas frente ao Desp. Aves, na sexta-feira dia 10 de janeiro.

Benfica:

Média ao fim de semana: 55 940 (87.18 por cento)

Média durante a semana: 46 398 (72.31 por cento)

Média geral: 53 820 (83.88 por cento)

Já o Sporting, atual terceiro classificado da Liga, é entre os «três grandes» o clube que conta com menos adeptos presentes no seu estádio, apresentando uma média em torno dos 32 mil espetadores.

Os três jogos realizados durante a semana (um deles frente ao Benfica), demonstram uma diferença em torno das cinco mil pessoas por comparação com os jogos que se realizam durante o fim de semana.



O Sporting tem uma média ao fim de semana de 32,6 mil adeptos, enquanto na jornada 6, frente ao Famalicão, teve 28 mil adeptos numa segunda-feira, na jornada 17, frente ao Benfica, teve 41 mil adeptos numa sexta-feira, e na jornada 18, frente ao Marítimo, numa segunda-feira, teve 12 mil adeptos nas bancadas.

Sporting:

Média ao fim de semana: 32 626 (64.62 por cento)

Média durante a semana: 27 463 (54.39 por cento)

Média geral: 30 955 (61.31 por cento)

Em relação ao FC Porto, os últimos quatro jogos dos dragões em casa foram realizados em dias úteis, coincidindo com três das quatro piores assistências da temporada.

Nos jogos realizados durante a semana, os azuis e brancos levam em média 25 mil pessoas ao estádio, exatamente metade da capacidade do seu estádio. Estes números representam uma perda de sensivelmente 15 mil espetadores.

As partidas disputadas aos fins de semana registam em média 40 mil pessoas, cerca de 80 por cento da lotação do Estádio do Dragão, enquanto durante a semana o FC Porto jogou na jornada 12, frente ao P. Ferreira, tendo registado 26 mil espectadores numa segunda-feira, jogou na jornada 14, frente ao Tondela, tendo registado 20 mil adeptos numa segunda-feira, jogou na jornada 17, frente ao Sp. Braga, tendo registado 35 mil adeptos numa sexta-feira, e jogou na jornada 18, com o Gil Vicente, tendo registado 18 mil adeptos numa terça-feira..

FC Porto

Fim de semana: 39 932 (79.81 por cento)

Semana: 25 065 (50.1 por cento)

Média geral: 36 569 (73.09 por cento)